شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كارديشيان تكشف عن كواليس احتفالاتها بالكريسماس برفقة عائلتها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كادريشيان عن صورة جديدة من احتفالها بليلة الكريسماس، حيث أقامت احتفالا صغيرا برفقة عائلتها، لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي، وعدم التواجد في تجمعات بعد انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وظهرت كيم في الصور الجديدة برفقة ابنائها وابناء شقيقتها ووالدتها كريس جينر، وشقيقاتها كايلي وكيندال وكورتني.



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها



كيم كاردشيان تحتفل بالكريسماس برفقة عائلتها

ولم تدع كيم كارداشيان حجم التجمع الصغير يمنعها من ارتداء أكسسواراتها المثيرة للانتباه، حيث زينت نفسها بأقراط متدلية مثيرة، وارتدت كيم كاردشيان، تنورة حريرية بلون أخضر ليموني وتوب يبدو مصمما من البلاستيك وذو تصميم مختلف ومبتكر تماما، ولم تكن ترتدي الكمامة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام لمعجبيها البالغ عددهم 195 مليونًا.

يأتي ذلك بعدما حرصت كيم كارديشيان نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية على مشاركة متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها بصحبة كافة أفراد عائلتها، حيث جاء في الصورة كل من كورتنى، وكيندال بالإضافة إلى كلوى لتظهر كافة أخواتها باستثناء كايلى فقط، التي لم تظهر خلال الصورة، بالإضافة لعدم ظهور كانى ويست زوج كيم رغم ظهور أصدقاء كورتنى وكلوى، الأمر الذى أدى إلى استمرار حيرة متابعي كيم ممن باتوا على يقين بصحة التقارير الأخيرة التى تؤكد وجود مشاكل وأزمات بينها من ناحية وبين كانى ويست.