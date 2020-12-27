شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حمدان تعلن تعافيها من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة دانا حمدان تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة سلبية المسحة الطبية الخاصة بها، حيث نشرت عبر خاصية ستوري بحسابها بموقع "إنستجرام"، صورة نتيجة المسحة الطبية الخاصة بها، معلقة عليها قائلة: "الحمد لله".





دانا حمدان

وكانت قد أعلنت دانا حمدان إصاباتها بفيروس كورونا يوم 17 ديسمبر، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك، "كورونا إيجابى"، وذلك بعد أيام من إصابة شقيقتها الفنانة ميس حمدان بالفيروس.

وفى سياق آخر عبرت الفنانة دانا حمدان عن سعادتها لترشيح فيلم "لما بنتولد" ليمثل السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، ونشرت صورة لها من كواليس الفيلم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها قائلة :"اتاكد أهم خبر فى حياتى، خبر عظيم تم اختيار فيلم "لما بنتولد" ليكون ترشيح مصر في مسابقة اوسكار افضل فيلم ناطق بلغة أجنبية".

وتابعت "الحمد لله الحمد لله بجد فخورة إنى من ضمن كاست الفيلم ده وبهني المخرج تامر غزت والمنتج معتز عبد الوهاب وكل زملائى الممثلين لحظة مهمة لينا كلنا فى وقت وسنة صعبه جدا أكاد أكون فقدت الأمل فيها بس الحمد لله ربنا جبر بخاطرى بالخبر دا وان شاء الله اللى جاى أحسن وأحلى".

فيلم "لما بنتولد" بطولة عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" فى أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطى، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقى، الفنانة حنان سليمان والفنان القدير سامح الصريطى والموسيقى التصويرية للفيلم من تأليف شريف هوارى عضو فرقة كايروكى.