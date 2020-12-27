شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كلمات أغنية محمود العسيلى الجديدة "حب غلط" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روج النجم محمود العسيلي لأحدث أغنياته "حب غلط"، والمقرر صدورها قريبا بالتعاون مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة وتوزيع على فتح الله، ونشر العسيلي كلمات الأغنية عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :" ابعديني .. حاولي تفهميني ..الف مرة حاولت امشي بس قلبي رجع ..ساعديني من قلبك شيليني ..اصلي عارف ان السكة دي آخرها وجع".



محمود العسيلي

وآخر أغاني محمود العسيلي كانت بالتعاون مع النجم أمير عيد، كانت كليب أغنية "دنيا جديدة"، عبر موقع يوتيوب.

وتصدر محمود العسيلي وأمير عيد التريند في الآونة الاخيرة بسبب خلاف حدث بينهما، وفاجأ النجمان فيما بعد جمهورهما بإطلاقهما سويا أغنية "دنيا جديدة"، بشكل دويتو غنائي وفيديو كليب مصور.

وتعيد الأغنية الجديدة لم شمل العسيلي وأمير عيد بعد غياب طويل في دويتو مصور مشترك، من كلمات وألحان أمير عيد وتوزيع شريف مصطفى، وتدور الأغنية في فلك التفاؤل والأمل والبهجة مجسدة في مسماها "دنيا جديدة"، كما تم تصميم الكليب من وحى بوسترات أفلام وربط حالة الأغنية نفسها بأجواء عوالم السينما الساحرة.