شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية "لو كنت يوم أنساك" تجمع هنا الزاهد وأحمد حاتم فى "حلوة الدنيا سكر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان أحمد حاتم على بطولة حكاية من 5 حلقات ضمن حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" أمام الفنانة هنا الزاهد، التى تخوض أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وتحمل الحكاية اسم "لو كنت يوم أنساك" وتدور أحداثها فى إطار رومانسى ومقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "حوة الدنيا سكر" تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.



هنا الزاهد واحمد حاتم

وحقق الثنائى هنا الزاهد وأحمد حاتم نجاحات مميزة سوياً خلال العامين الأخيرين بعدما قدما فيلم "قصة حب" مع المخرج عثمان أبو لبن وحقق انتشاراًة جيداً سواء فى السينما أو بعد عرضه تليفزيونيا، كما إجتمعاً فى فيلم "الغسالة" الذى تم عرضه فى عيد الأضخى هذا العام وشارك فى بطولته محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وإخراج عصام عبد الحميد.

"حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.



هنا الزاهد واحمد حاتم