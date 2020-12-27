شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يحتفل بأحدث تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور بأغنية "من العشم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد جمهور عمرو دياب، على التعاون المميز بين المستشار تركى آل الشيخ، والهضبة، طوال الفترة الأخيرة من خلال مجموعة من الأغانى التي يتعاون بها الثنائى، وأخرها أحدث أغنية طرحها الهضبة ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وهى أغنية "من العشم" التى روج لها المستشار تركى آل الشيخ من خلال تدوينة عبر موقع تويتر.

وقال المستشار تركى آل الشيخ، فى تعليقه على فيديو الأغنية الذى نشره عبر حسابه على تويتر، "جديدي مع الهضبه وتامر عاشور"، حيث قام بتأليفها آل الشيخ في حين لحنها المطرب والملحن تامر عاشور، وما أن طرحت الأغنية خلال الساعات الماضية حتى لاقت استحسان كبير من قبل عشاق الهضبة.

كما نشر تركى آل الشيخ، مقطع فيديو آخر من كواليس تسجيل الأغنية فى الاستوديو، وفى المقابل، هنأه عدد من النجوم على هذا العمل، حيث كتب أمير طعيمة، فى تعليقه على الفيديو، "روعة"، وأضاف أحمد جمال "مليون مبروك النجاح يابو ناصر الأغنية كل حاجة فيها حلوة كلام لحن توزيع غناء"، كما شارك عزيز الشافعى فى التعليقات، وكتب: "رايقة جدًا وجميلة.. فيه تألق ما شاء الله".



تهنئة النجوم لـ تركي ال الشيخ



تركى آل الشيخ على تويتر

وطرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "من العشم" وهى أحدث أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "يا أنا يا لاء"، والذى يطرح أغانيه تباعا عبر إحدى شركات المحمول وتطبيقات الأغانى، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدى خلال الساعات الماضية.

كما طرح الهضبة عمرو دياب، أمس السبت، أغنية "وأنا معاك" وهى من أغانى ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، التى يطرحها، بالتوالى، عبر إحدى شركات المحمول وتطبيقات الأغانى، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى.

وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما"

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.