شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب وفريق عمل "يا أنا يا لاء" فى 10 صور من نفس مكان تسجيل ألبوم "تملى معاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع طرح الهضبة عمرو دياب، أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "يا أنا يا لاء"، لاقت أغاني الألبوم الجديد حالة كبيرة من التفاعل واعجاب الجمهور من محبي الهضبة فى مصر والعالم العربي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يضم العمل الجديد مجموع من كبار الكتاب والملحين الذين حققوا الكثير من النجاحات بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب.

ووسط هذه الأجواء الاحتفالية بألبوم عمر دياب الجديد، نشر المؤلف أيمن بهجت قمر، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك"، مجموعة من الصور التي يظهر فيها طاقم عمل ألبوم "يا أنا يا لاء"، وظهر فريق العمل وهم يلتقطون صور تذكارية مع الهضبة عمرو دياب، إضافة إلى لقطات أخرى لكواليس تجهيزات الألبوم الجديد قبل طرحه للجمهور المتشوق لأحداث أغانى الهضبة، والتقطت الصور الجديدة لفريق عمل ألبوم عمرو دياب الجديد، من نفس المكان الذى سجل فيه الهضبة ألبوم "تملى معاك" قبل 20 عامًا.



عمرو دياب



صورة من كواليس تسجيل أغانى عمرو دياب



فريق عمل البوم عمرو دياب

وعبر أيمن بهجت قمر، عن سعادته بطاقم عمل البوم "يا أنا يا لا" للهضبة عمرو دياب، وعلق على الصور: "من نفس المكان اللي اتعمل فيه "شريط" تمللي معاك ولسه مكملين".

وطرح الهضبة عمرو دياب، أغنية "من العشم" وهى أحدث أغانى ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "يا أنا يا لاء"، والذى يطرح أغانيه تباعًا عبر إحدى شركات المحمول وتطبيقات الأغانى، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدى.



كواليس العمل



تامر عاشور



فريق عمل الالبوم

وطرح الهضبة عمرو دياب، أمس السبت، أغنية "وأنا معاك" وهى من أغانى ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، التى يطرحها، بالتوالى، عبر إحدى شركات المحمول وتطبيقات الأغانى، وهى من كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى.



من العمل



كواليس التصوير



عمرو دياب وسط الفريق



فريق العمل

وطرح الهضبة عمرو دياب، ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى:

1- يا أنا يا لاء: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان محمد يحيى - توزيع عادل حقى".

2- محسود: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

3- شكراً: "كلمات تامر حسين - ألحان عزيز الشافعى - توزيع وسام عبد المنعم".

4- عايز أعمل زيك: "كلمات تامر حسين - ألحان إسلام زكى - توزيع رامى سمير".

5- طبل: "كلمات أيمن بهجت قمر - ألحان عزيز الشافعى - توزيع توما"

6- بتهزر: "كلمات بهاء الدين محمد - ألحان شريف الغندور - توزيع رامى سمير".

7- فاكرنى يا حب: "كلمات صابر كمال - ألحان وليد سعد - توزيع أحمد عادل".

8- وأنا معاك: "كلمات خالد تاج الدين - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

9- يادلعوا: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان سهم - توزيع عادل حقى".

10- من العشم: "كلمات تركى آل الشيخ - ألحان تامر عاشور - توزيع نادر حمدى"

11- محسود Remix: كلمات: "تركى آل الشيخ - ألحان خالد عز - توزيع عادل حقى".

12- الجو جميل: "كلمات محمد القاياتى - ألحان محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل".

فيما قام بعمل مكساج وديجيتال ماستر الألبوم المهندس أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيرى شكرى.