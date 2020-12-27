(يادلعوا)..خامس أغنيات ألبوم "ياأنا يالاء" لعمرو دياب

طرح الهضبة عمرو دياب البرومو الدعائي الخامس لأغنية "يادلعوا" من ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:سهم، توزيع:عادل حقي، وهي الأغنية الثالثة في الألبوم من كلمات تركي آل الشيخ.

أصدر دياب في الأيام القليلة الماضية 5 أغنيات من ألبومه "ياأنا يالاء"، وهم "فاكرني ياحب، بتهزر، وانا

معاك، من العشم"، وتصجروا محركات البحث المختلفة فور صدورهم .

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ستطرح الأغنية عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، ومن المقرر طرح الألبوم كاملاً خلال الأيام القليلة القادمة.

يذكر أن عمر بدأ الحملة الدعائية للألبوم خلال منتصف ديسمبر الجاري، وتم طرح برومو

استماع إلى أغنية يادلعوا

أغنيتي "ياأنا يالاء، محسود"، التي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".

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