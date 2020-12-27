طرح الهضبة عمرو دياب البرومو الدعائي الخامس لأغنية "يادلعوا" من ألبومه الجديد "ياأنا يالاء"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:سهم، توزيع:عادل حقي، وهي الأغنية الثالثة في الألبوم من كلمات تركي آل الشيخ.
أصدر دياب في الأيام القليلة الماضية 5 أغنيات من ألبومه "ياأنا يالاء"، وهم "فاكرني ياحب، بتهزر، وانامعاك، من العشم"، وتصجروا محركات البحث المختلفة فور صدورهم .
اقرأ أيضاً..(وانا معاك).. أحدث أغنيات ألبوم "يا أنا يالاء"
ستطرح الأغنية عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، ومن المقرر طرح الألبوم كاملاً خلال الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن عمر بدأ الحملة الدعائية للألبوم خلال منتصف ديسمبر الجاري، وتم طرح بروموأغنيتي "ياأنا يالاء، محسود"، التي حصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"
استماع إلى أغنية يادلعوا
كانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينها 12 أغنية جديدة، منها "هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، يا روقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، إضافة إلى 4 أغانٍ تم طرحها في الأشهر الأخيرة من عام 2019، هي "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".
https://www.instagram.com/p/CJTKm2LBa1X/?utm_source=ig_web_copy_link
كانت هذه تفاصيل خبر (يادلعوا)..خامس أغنيات ألبوم "ياأنا يالاء" لعمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.