(بعد تحذيره من برنامجه الجديد) أزمة رامز جلال مع الإعلاميين بسبب برامج المقالب

تصدر رامز جلال محرك البحث جوجل بمصر بعد تداول تصريحات المجلس الإعلى لتنظيم الإعلام بشأن البحث في الاجراءات القانونية تجاه برامج المقالب الساخرة من الفنانين، ومنها الخاص برامج الفنان رامز جلال والذي قُدمت ضده شكاوى كثيرة تطالب بوقف برامجه سابقًا، وجاء ذلك بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني القادم.

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ويتربع رامز جلال على عرش برامج المقالب ويثبت ذلك مع كل موسم رمضاني، ولا يتمكن أحد من منافسته حتى مع استعانة شركات الإنتاج بنجوم كبار لهم شعبية كبيرة، وبرغم من الانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها برامج رامز جلال والمطالبات بوقفها، نظرًا لما يفعله في النجوم والتي يراها البعض تقليل من قيمة الفنان، إلا أن برنامجه تحصل على أعلى نسب مشاهدة، وتنجح البرامج لتصل لمراكز الصدارة والاكثر بحثًا وقتها وفق احصائيات موقع البحث العالمي جوجل وموقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب".

أزمة رامز جلال مع الإعلاميين ومنع ظهوره

وفي العام الماضي تقدم الكثيرون بشكاوى للمجلس ضد رامز جلال اثناء عرض برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي"، مطالبين بوقف عرض البرنامج، لتصدر حينها نقابة الإعلاميين قرارا بمنع ظهور رامز جلال-مقدم برنامج المقالب (رامز مجنون رسمي) على قناة mbc مصر-، وعلى أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية.

ويتسائل الكثيرون حول وضع رامز جلال في شهر رمضان المقبل وهل سيقدم برنامج مقالب جديد من خارج مصر مثل بعض برامجه السابقة، أم ستتخذ ضده إجراءات تمنعه من تقديم برنامج جديد.

مناشدة الفنانين بعدم الانسياق وراء المال

يذكر أن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، أن المجلس سيبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات تجاه برامج المقالب أو الترفيهية التي تسخر من الفنانين خاصة في شهر رمضان المبارك.

وطالب جبر من الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج التي تنال من صورتهم، مؤكدًا أن أكبر جزاء يوقع على هذه البرامج أن يقف الرأي العام ضدها، قائلَا:"التسلية بالسخرية من اسوأ أنواع البرامج، وأناشد الفنانين بالابتعاد عن هذه البرامج لأن الفنان قيمة ومثل، وسنبحث في الإجراءات التي ينص عليها قانون المجلس ولائحة الجزاءات".

انتقاد برامج المقالب.. رفع شعار اعتز بفنك

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عقد ورشة عمل الأربعاء الماضي حول الدراما وتأثيرها في المجتمع بحضور عدد من الفنانين والمنتجين والمؤلفين، لا سيما في ظل قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وانتقد كرم جبر رئيس المجلس، فكرة السخرية من الفنانين في بعض البرامج الرمضانية، مستعينًا بما فعله رامز جلال في برنامجه الأخير رامز مجنون رسمي، وقال إن "الفنان يقود الفكرة والرأي مينفعش أجيبه في برنامج الطخه بالبوهيا الحمرا والخضرا وأخليه يعيط ويصرخ لأنك كفنان ملك للمجتمع، وليس ملك لمن يدفع لك نريد رفع شعار اعتز بفنك".

وأكد جبر أن هناك العديد من التوصيات التي ستشرف لجنة الدراما في المجلس على متابعتها منها وضع خطة مستقبلية للأعمال الدرامية وإجراء استطلاع رأي لمعرفة احتياجات الجمهور، فضلا عن وضع إطار تنظيمي لطرح وتنفيذ الأفكار.