تجاوزت أحدث أغاني المطرب تامر حسني، التي تحمل اسم "طمعتيني"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، حاجز الـ3 ملايين مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بعد طرحها بيومين. اقرأ أيضًا.. (تفاصيل جديدة) في أغنية "طمعتيني" للمطرب تامر حسني يشار إلى أن "طمعتيني"، كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، وميكس جلال فهمي، وتعد المرة الأولى التى يتعاون فيها النجم تامر حسنى مع الشاعر والملحن بلال سرور. تقول كلمات الأغنية: إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني ‫إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني ‫كان نفسي إن إحنا نكمل كان بإيدنا كان قرارنا كان نفسي نبقى أكبر من الكِبر اللي دمرنا ‫كان نفسي ما يكونش عادي إننا نبعد عن بعض عادي ‫كان نفسي وكنت متعشم يبقى فرحنا السنة دي ‫وأنا اللي قلت الدُنيا فَكِت تكشيرتها ‫أنا اللي قلت إن السعادة خدت تأشيرتها ‫مش هبقى لوحدي تاني ورجعت أسمع أغاني ‫وفجأة عملتي مش من هنا وأنا هنا سبتيني لوحدي أعاني ‫ظهَرت في حياتي واحدة تانية فيه كيميا بينها وبيني ‫مش شايف حد غيرها ولا غيرها بيملى عيني ‫مش معقولة السهولة اللي خطفت قلبي بيها بيها ‫المستحيل حصل وهي قدرت تحتويني ‫أنا كُنت متطمنلك كُنت مغمَّض ياعيني، لكن إنتي طلعتي حفرة وأيوا فيكي وقعتيني ‫إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني ‫إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني ‫كان قلبي يقولي إطّمن أيوا هي اللي في خيالك ‫وعقلي يقولي لأ صدقني مش نَفعالك ‫والدنيا دايماً هتدوقك الحاجهة الحلوة free ‫تبدأ تتعلق بيها فتقولك مش هديهالك ‫وأنا اللي قلت الدنيا فكت تكشيرتها ‫أنا اللي قلت إن السعادة خدت تأشيرتها ‫مش هبقى لوحدي تاني ورجعت أسمع أغاني ‫وفجأه عملتي مش من هنا وأنا هنا سبتيني لوحدي أعاني ‫أنا كنت كأني بحلم حلم حلو وانتي جيتي رشيتي عليا جردل ميه ساقعة وصحتيني ‫إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني ‫إنتي ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ﻃﻤّﻌﺘﻴﻨﻲ ‫ثم أحبَطتيني أحبَطتيني أحبَطتيني

كانت هذه تفاصيل خبر (فيديو) طمعتيني لتامر حسني تتجاوز الـ3 ملايين مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.