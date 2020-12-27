(فيديو).. قد الفراق تقترب من الـ 4 مليون مشاهدة في يومان

تقترب أحدث أغاني المطرب تامر حسني التي تحمل اسم "قد الفراق"، ضمن أغنيات ألبوم "خليك فولاذى"، من الـ 4 مليون مشاهدة، وذلك على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بعد يومان على طرحها.

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ويشار إلى أن "قد الفراق" وهي من ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺗﺎﻣﺮ ﺣﺴﻴﻦ، أﻟﺤﺎﻥ وتوزيع وميكس ﺇﺳﻼﻡ زكى، تسجيل ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺷﻮقى، ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺎﺹ ﺟﻴﺘﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺟﺐ، فوﺍﺻﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺇﺳﻼﻡ زكى.

وكان تألق النجم تامر حسني

بعدة استعراضات عالمية، أثناء تقديمه لحفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق، الأسبوع الماضي، والذى أقيم فى مدينة دبي، وحضر الحفل عدد كبير من الجاليات العربية والمصريين وجمهور تامر حسني.

ويذكر أن طرح المطرب تامر حسني ضمن ألبوم "خليك فولازي" كل منالأغاني التالية "اختراع، نفس النهاية، بألف سلامة، كرهتني في الحب، قولني كلام، فجأة افتراقنا، مبطلناش إحساس، قد الفراق، طمنتيني".