غدًا.. عرض "كان يوم تلات"على الهوسابير

يبدأ غدا عرض مسرحية "كان يوم ثلاث" على مسرح الهوسابير إعداد وإخراج عمرو الشاعر، مخرج منفذ مصطفى الخشت، مساعدين للمخرج أدهم عامر وعبده شاكر وإسراء رأفت، والعرض بطولة الفنان الشاب عبدالرحمن مسعود.
تدور أحداث المسرحية حول توجيه رسائل عدة للمجتمع بشكل درامى كوميدى وتجسد للمشاهد أحداث واقعية من المجتمع، وتتناول المسرحية مواضيع وقضايا مهمة كالرشوة وغياب الضمير والظلم الذى يقع فى بعض شركاتالقطاع الخاص والوظائف والظروف الاجتماعية وغيرها من قضايا المجتمع الهامة.
كما تجسد المسرحية المشاكل التى تواجه الشباب كالزواج كما تتناول فكرة بعض البنات اللاتى يرغبن فى الزواج من الأغنياء لأجل أموالهم ولو لم يتوفر هذا الشخص لا تقدم الفتاة على الزواج.
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