"TSREP قيامة عثمان" الحلقة 40 خيانة دوندار لعثمان من أجل السيادة // ووصية أرطغرل تحسم الأمر

قيامة عثمان سوف يشهد في الحلقة القادمة صراع السلطة بعد أن انتهى عصر أرطغرل، سوف يسعى دوندار شقيق أرطغرل في الاستيلاء على السلطة من أجل شراء حكماء القبيلة، بمساعدة زوجته هازال التي ترغب في تولي دوندار السيادة ولا تريد صافجي ولا عثمان أبناء أرطغرل، وهو ما سيفشل دوندار من الوصول إليه بسبب تحسب أرطغرل لذالك ومطالبته أتباعه بامسي و عبد الرحمن بإظهار الوصية التي كتبها بخط يده وختمها، والتي يوصي فيها بأن تكون السيادة لعثمان وليس لصافجي ولا أخيه دوندار، وكان أرطغرل قد جاب القبائل العثمانية لمبايعة أبنه عثمان ووجد مباركة من الجميع لتولي عثمان الحكم.

تسلم عثمان السيادة للقبيلة

بعد الجدل الذي سيحدث على الحكم سوف يحسم الأمر لصالح عثمان، ويوجد مشهد مسرب من الحلقة 40 يظهر تقبيل دوندار عم عثمان على يده ومبايعته له على سيادة القبيلة، وهذا يدل على تولي عثمان السيادة وسوف يكون لبامسي وعبد الرحمن الرفقاء الأوفياء للقبيلة دور كبير في تولي عثمان السيادة، وبعد ذالك سوف يتم إنهاء دور بامسي بالموت في إحدى الغزوات وهو إنهاء قصري للدور، بعد طلب الفنان نور الدين إنهاء دوره للاستعداد للعمل في مسلسل تاريخي جديد، سيمثل فيه دور السلطان سليمان يافوز.

قيامة عثمان الحلقة 40

نظراً للشعبية الكبيرة التي حصل عليها

مسلسل قيامة أرطغرل ، ونظراً لأن هذا المسلسل يسير على نفس النهج فأن العديد من القنوات سارعت للتعاقد على شراء حلقات الجزء الثاني من المسلسل، وبالفعل حصلت قنوات الفجر الجزائرية، واليرموك الأردنية، وقطر القطرية، وقناة رؤية الأردنية، في شراء حقوق بث المسلسل، وحققت تلك القنوات النسب المرتفعة للمشاهدة على شاشتها بسبب هذا المسلسل.

موعد عرض المسلسل بتوقيت الدول العربية

السادسة مساءً بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،فلسطين، ليبيا، السودان.

التاسعة مساءً بتوقيت مكة، قطر، البحرين، سلطنة عمان.

العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.