حفل جورج وسوف يخرج عن السيطرة في دبي وهذا ما طلبه من الجمهور

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:09 مساءً - منذ 11 دقيقة

ضمن موسم حفلات عيد الميلاد ورأس السنة، وبعد انقطاع طويل عن الحفلات واللقاء مع الجمهور بسبب جائحة كورونا، أحيا الفنان جورج وسوف حفلا غنائيا أمس الجمعة في إمارة دبي وسط حشود من الجماهير التي حاولت الاقتراب للالتقاط صورة مع سلطان الطرب.

وقدم وسوف عددا من أغانيه القديمة والجديدة، فيما خرج الحفل عن السيطرة، ونسي الجمهور كورونا بسبب الحماس، وقام الجميع لالتقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو، وذلك حسب فيديو عرضه برنامج “ET” بالعربي.

وطلب الفنان جورج وسوف، من جمهور حفله العودة لأماكنهم، بعد أن تقدموا لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو له على المسرح، وذلك خوفا على سلامتهم، ومراعاة لاحتياطات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعرب جورج وسوف، عن اشتياقه لدبي وجمهورها، وظهر معه في الكواليس الفنان عابد فهد، الذي طلب من فرحته أن يقدم جورج وسوف على المسرح.

من ناحية أخرى، تخطت أغنية “صاحى الليل”، لسلطان الطرب جورج وسوف، أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب” منذ طرحها من عدة أيام، وعبر عن سعادته بنجاح الأغنية ووجه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع “يوتيوب”، قائلاً مليون مشاهدة ومليون شكرًا”.