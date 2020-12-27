ماريو عبود يغيب عن أول قسم من برنامجه… فمن يحل بديلاً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 ديسمبر 2020 02:09 مساءً - منذ 22 دقيقة

يغيب الاعلامي ماريو عبود عن القسم الأول من حلقة الليلة من برنامجه “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”LBCI”، لتحل مكانه شخصية لديها ما يكفي من رسائل لايصالها الى اللبنانيين عبر “صوت الناس”.

الحلقة وعنوانها “رسالة أمل”، تنطوي على ٤ أقسام يحمل كل قسم منها رسالة أمل في الإنسان والصحة والسياسة والاقتصاد.

فمن تكون الشخصية التي تحل مكان عبود؟ وما الذي سيحصل في الحلقة الليلة عند التاسعة والنصف مساء؟ لا تفوتوا المشاهدة.