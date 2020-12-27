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برنامج "صوت الناس"
يغيب الاعلامي ماريو عبود عن القسم الأول من حلقة الليلة من برنامجه “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”LBCI”، لتحل مكانه شخصية لديها ما يكفي من رسائل لايصالها الى اللبنانيين عبر “صوت الناس”.
الحلقة وعنوانها “رسالة أمل”، تنطوي على ٤ أقسام يحمل كل قسم منها رسالة أمل في الإنسان والصحة والسياسة والاقتصاد.
فمن تكون الشخصية التي تحل مكان عبود؟ وما الذي سيحصل في الحلقة الليلة عند التاسعة والنصف مساء؟ لا تفوتوا المشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عبود يغيب عن أول قسم من برنامجه… فمن يحل بديلاً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.