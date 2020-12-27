بالفيديو: تضارب بين الجمهور ومنظمي حفل عمر كمال

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عمر كمال
أثار روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ضجة حول الإشكالات التي تترافق مع حفلات فنان المهرجانات المصري عمر كمال، على خلفية التضارب وحالة الهرج والمرج التي سادت في حفله الأخير.
في التفاصيل، شهد حفل الفنان عمر كمال وزميله عفروتو في مدينة الرحاب بالقاهرة على تضارب بين الجمهور ومنظمي الحفل، وانتشرت فيديوهات للاشتباكات على مواقع التواصل الإجتماعي.
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