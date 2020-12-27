تطور جديد في موقف النقابة من تصريحات رانيا يوسف الأخيرة

متابعة بتجــــــــرد: كشف الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، عن موقف النقابة تجاه ما أثير حول الفنانة رانيا يوسف بعد حالة الجدل التي تسببت فيها منذ عرض البرومو الخاص بحلقتها في إحدى القنوات العراقية، التي جاء فيه تصريح جريء حول مفاتنها.

وقال زكي إن هناك اجتماعاً اليوم الأحد لمجلس إدارة النقابة وسوف يتم الرد على كل ما أثير حول هذا الموضوع.

من ناحية أخرى، حذفت الفنانة المصرية برومو الحلقة التي أثارت بها الجدل بتصريحها حول مفاتن جسدها، وذلك بعد سيل من الانتقادات والهجوم الشرس الذي واجهته.

وجاء قرار رانيا المفاجئ، بحذف الفيديو من صفحتها على “فيسبوك”، بعد سلسلة من الانتقادات، وقرار بعض المحامين رفع دعاوى قضائية ضدها بتهمة نشر الفسق والفجور والإساءة إلى مصر.

وسخرت رانيا من شائعة مغادرتها منزلها وانتقالها لمنزل آخر خوفاً من الملاحقة القضائية رافضة التعليق بأكثر من ذلك، لافتة إلى أن فيديو الكريسماس الذي نشرته عبر حسابها على “فيسبوك”، كان من منزلها، مضيفًة: “الفيديو بتاع إمبارح كان من بيتي”.