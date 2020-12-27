قبل نهاية 2020.. رسالة كندة علوش لجمهورها: لنملأ قلوبنا بالرحمة

متابعة بتجــــــــــرد: بعثت الفنانة السورية كندة علوش برسالة إلى جمهورها من خلال تغريدة جديدة على حسابها الشخصي على “تويتر”.

وكتبت النجمة السورية: “في هذا العالم القاسي.. والذي يزداد مع الأيام قسوة وتزداد قسوته غرابة وعبثية، فلنملأ قلبنا بالرحمة.. الرحمة نحو البشر والحيوان والطبيعة.. الرحمة نحو أنفسنا”.

يذكر أن كندة شاركت في بطولة حلقات حكاية “ضي القمر”، الحكاية الثانية من مسلسل “إلا أنا” حيث كشفت عن كواليس مشاركتها في المسلسل وحديثه عن قضية “عدم الإنجاب عند السيدات”.

وقالت في لقاء ببرنامج “its show time” المذاع على قناة “سي بي سي”: “مشروع يتحدث عن قضايا ومشاكل المرأة الاجتماعية، وعندما قرأت الحلقات وجدت تناول قضية عدم الإنجاب لدى السيدات في إطار درامي مشوق وممتع”.

وأضافت: “أعرف سيدات كثيرات عانين من مشكلة الإنجاب ومحاولات الوصول إلى حل عن طريق الحقن المجهري وكل السبل الأخرى”.

وتابعت: “تلقيت ردة فعل مرعبة، وعدد كبير تابع المسلسل، وتلقيت استشارات من سيدات في أسئلة طبية بعد تناول قضية عدم الإنجاب في المسلسل”.