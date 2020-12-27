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شكرا لقرائتكم خبر عن "كيف بتنسى" أغنية جديدة لهاني شاكر لأول مرة باللهجة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقين طرح أغنية جديدة له باللهجة اللبنانية لأول مرة بعنوان "كيف بتنسى"، ونشر أمير الغناء العربي صورة له من كواليس الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق: "لأول مرة أغنية جديدة "باللهجة اللبنانية" لأمير الغناء العربي هاني شاكر انتظروا اغنية كيف بتنسي خلال أيام على قناة اليوتيوب .. كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ".
هاني شاكر
من ناحية أخرى، علق الفنان الكبير هانى شاكرعلى الدويتو الغنائى الأخير الذى جمعه بالفنان أحمد سعد، قائلا: "عندما شاركت أحمد سعد في الدويتو الجديد كنت بفكر فى عمل حالة جديدة بالنسبة ليا".
وحول كواليس قبوله للعمل قال: "لما أحمد بعتلي الأغنية في البداية كانت عجباني جداً بس الصراحة كنت بقدم رجل وبأخر التانية، وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON":" في النهاية اتفقنا أني هروح أجرب صوتي في الاستوديو، واتفقنا تكون " دويتو " وقلتله وقتها يا أحمد مش هينفع لان طبقة صوتك عالية عليا أنت طبقة صوت مختلفة عني فخلينا نجرب الأول ونشوف هيركبوا على بعض ولالا ؟" .
وأكمل :" فعلاً رحنا وقعدت أبص على الفنان أحمد سعد واقلده بطريقته لأن طريقتي في الغناء الناعمة مش هتنفع.. وأنا حاولت أكون بقلده مش العكس وهو من الناس اللى بحبه جداً على المستوى الشخصي والفني فهو فنان رائع "
مشدداً أن أكثر الصعوبات التي واجهته هي ااختلاف طبقة الصوت، قائلا: "لكن في النهاية الأغنية كانت حلوة وجميلة وواصلة للشباب ".
كان المطرب هاني شاكر والفنان أحمد سعد قد قاما بتقديم دويتو بينهما بعنوان: “يا بخته”، وهما من جيلين مختلفين تمامًا في الغناء، فهاني شاكر من جيل الكبار في فترة السبيعنيات تقريبا، وكانت انطلاقته الفنية في نفس فترة وجود العندليب الفنان عبد الحليم حافظ.
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