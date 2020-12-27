دانا حمدان تعلن شفائها من فيروس كورونا وتنشر نتيجة التحليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة دانا حمدان، عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، صورة نتيجة تحليل PCR Covid 19، والتي أكدت شفائها من الفيروس.

وكتبت دانا في تعليقها على التحليل "الحمد لله"، معلنة شفائها من الفيروس.

كانت "دانا" كتبت قبل أيام عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعولي تعدي على خير، كنت حابة جدا أطلع لايف وأرد على كل أسئلتكم النهاردة بس مش قادرة خالص".

وتابعت: "إن شاء الله تتعوض أول ما اتحسن اليومين الجايين، دعواتكم بالشفاء".

وكانت الفنانة ميس حمدان شقيقة دانا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، تشارك دانا حمدان في بطولة فيلم "لما بنتولد" الذي تم ترشيحه ممثلا عن السينما المصرية في مسابقة الأوسكار.