قيامة عثمان 40 اعلان 2 ظهور جيركوتاى | دوندار يشترى اصوات السادة | خطة سافجى وعثمان | انتقام نيكولا

ديندار يخون أمانة أرطغرل من جديد ويطمع فى السيادة وجيركوتاى ظهر فى الاعلان وانضم الى محاربى عثمان رسميا وقد يظن البعض ان جيركواتى لم يظهر ولكن ظهر فى الاعلان الاول للحلقة 40 من المؤسس عثمان اذا نعتقد أن جيركوتاى قد انضم رسميا اىل مقاتلى الغازى عثمان وديندار فقد صوابه مجدد وطمع فى كرسى السيادة فقد شاهدنا فى الاعلان ونظراته تدل على الخيانة فماذا سيكون مخططة يا أصدقائى ولماذا توفى قبل أن ينطق بأسم عثمان وماهذا الحماقة التى أرتكبها المخرج وماهو مصير أيا نيكولا وهل مازال سافجى يطمع فى السيادة أم انه سوف يتنازل عنها لعثمان وكيف وصل جيركوتاى الى خيمة السيادة كل أسرار الاعلان سوف نكشفها لكم يا أصدقائى .

قيامة عثمان 40 اعلان 2 ظهور جيركوتاى

اولا اريد أن نشيد بالاداء التمثيلى للمبدع تامر ياغيت حيث أداء دور الغازى أرطغرل حيث كنا نشاهد كل تعابير الفرح والحزن والسعادة وغيرها فى كل الاوقات بكل أبداع ومن هذا المكان نريد أن نوجه رسالة شكر وتقدير للممثل الرائع الذى أبدع فى دور الغازى أرطغرل ولكن المخرج قد أرتبك الحماقة المعتادة

وخطاء تاريخى فادح فبكل تأكيد ان أرطغرل سلم عثمان السيادة وطلب من أبناءه مبايعة أخيهم عثمان وأن لا يتناحرو فى ما بينهم ويجعلون القبيلة تنقسم وهى الوصية التاريخية الشهيرة وتسليم ورجاء لا أحد يخبرنى أن الاتراك اعلم بتاريخهم منا حيث انه لا يوجد أختلاف بيننا تماما أن بوزداغ يتلاعب بالتاريخ كيف ما يشاء فعلى سبيل المثال هناك أختفاء الشيخ أديب على وكونور ألب على الرغم من كونهم رفاق درب عثمان .

دوندار يشترى اصوات السادة

وتسبب هذا الامر فى أنسحاب الممثل الخاص بالدور بسبب تلاعب المخرج فى التاريخ حيث ان الاتراك نفسهم يعترضون على عبث محمد بوزذاغ فى التاريخ وعلى أى حال لا يزال الصراع على السيادة قائمة وسوف يطالب كرسى السيادة لنفسه حيث أشترى أصوات السادة وهو الامر الذى أبلغ بوران عثمان خاصة بعد حيث قالت له هازال خاتون بكل صراحة أنها لن تقبل بشئ سوء ان يصبح زوجها سيد الكاى وبالتالى

هذا سوف يعطى ديندار السادة الذهب وسوف يتبقى الحداد وسافجى وجوندوز ومعه بامسى وعبد الرحمن ونعتقد انهم سوف يكونو فى صف عثمان وسوف تبدء عملية عملية الاصوات وسوف تتعادل النتائج بينهم وسوف تتبقى صوت سافجى ويصبح هو الصوت الفاصل ونعتقد أنه سوف يعطى صوته لعثمان وايضا أن ابيه أراد السيادة لعثمان وبالتالى سوف يحقق أرادة أبيه الغازى أرطغرل ومن هنا سوف تبدء الخيانة رسميا من ديندار ويتعاون مع نيكولا من أجل تدمير القبيلة

خطة سافجى وعثمان

ونعتقد ان ديندار سوف ينتهى فى الحلقة القادمة وسوف يظهر اعداء وعثمان وسوف يتحد سافجى وعثمان كما فعل مع أرطغرل مع جونجدو فى الماضى ونعتقد أن سافجى سوف يعطى صوته لعثمان والان بالحديث عن جيركوتاى قليلا لقد مر الاعلان بسرعة وقيل ان جيركوتاى لم يظهر فى الاعلان ولكن فى الحقيقة معشوق الجماهير جيركوتاى قد ظهر بالفعل يا أصدقائى واذا ركو فى مشهد الجنازة سوف يتواجد امام الخيمة ونتمنى أن يحافظ المخرج على قوة جيركوتاى وكم أنه شخصية صلبه ومرحه والا يجعله حمل وديع ككل الذين دخلوا الاسلام من قبل وينهى حياته بكل سهولة