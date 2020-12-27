ترتيب قصة حب عمرو دياب في ألبوم يا أنا يالاء والتفاصيل قادمة

طرح الهضبة عمرو دياب خلال يومان أربعة أغاني ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء" وهما : "فاكرني ياحب، بتهزر، وأنا معاك، من العشم"، عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة، وجاء ترتيب نزول الأغاني بتسلسل قصص الحب. اقرأ ايضًا// (كلمات) أغنية "من العشم" للهضبة عمرو دياب ضمن ألبوم يا أنا يا لاء جاءت أغنية "فاكرني ياحب" تتحدث عن احتياج الشخص لحب جديد وان يصبح عوض بدل خذلان الماضي، وهي كلمات: صابر كمال، ألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد عادل، بينما أغنية "بتهزر" تتناول اعتراف من يحبه بحبه له وهي ماتدل على وجود العوض، كلمات بهاء الدين محمد، ألحان شريف الغندور، توزيع رامى سمير. رامى سمير. اقرأ ايضًا // (كلمات) أغنية بتهزر للهضبة عمرو دياب فيما نلاحظ أن أغنية "وانا معاك" تتناول الرومانسية وحكايات الحب، كلمات خالد تاج الدين، ألحان خالد عز، توزيع عادل حقى، بالإضافة إلى ذلك فأن أغنية "من العشم" تناقش عتاب الحب والخلافات التي تحدث أثناء العلاقات ومن المقرر اكتشاف باقي علاقة الحب خلال الأغاني القادمة، "من العشم" كلمات تركى آل الشيخ، الحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي.

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