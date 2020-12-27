تفاصيل جديدة حول أغنية من العشم للهضبة عمرو دياب

تجاوزت أغنية "من العشم" للهضبة عمرو دياب، ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يا لاء"، حاجز الـ 104 آلاف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" بعد 10 ساعات من طرحها.

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يشار إلى أن "من العشم"، كلمات تركى آل الشيخ، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي،

كان طرح عمرو دياب كلًا من أغنيات "فاكرني ياحب، بتهزر، وأنا معاك" ضمن الألبوم الجديد.

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تقول كلمات أغنية من العشم:

من العشم بعاتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي إيه

بقى يعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبُعد وقساوة! قصرت معاك ف

إيه!

ده مفيش حد إتعمله يا حبيبي اللي إتعملك

حلف قلبك وقوله مين بعدي مين فاضلك!

من العشم بعاتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي إيه..

راجع نفسك وفكّر قبل ما الزعل ما يكبر

مش عايز أشيل ف قلبي وأبعد من غير ما أقولك

بقى يعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبُعد وقساوة! قصرت معاك ف

إيه!

ده مفيش حد إتعمله يا حبيبي اللي إتعملك

حلف قلبك وقوله مين بعدي مين فاضلك!

من العشم بعاتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي إيه..