طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "من العشم"، ضمن ألبومه الجديد "يا أنا يالاء"، مساء أمس السبت، وذلك عبر أحد التطبيقات الموسيقية الشهيرة. اقرأ أيضًا.. (كلمات) أغنية بتهزر للهضبة عمرو دياب يشار إلى أن "من العشم"، كلمات تركى آل الشيخ، ألحان تامر عاشور، توزيع نادر حمدي، كان طرح عمرو دياب كلًا من أغنيات "فاكرني ياحب، بتهزر، وأنا معاك" ضمن الألبوم الجديد. وأنا معاك" ضمن الألبوم الجديد. تقول كلمات أغنية (من العشم): من العشم بعاتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي إيه بقى يعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبُعد وقساوة! قصرت معاك ف إيه! ده مفيش حد إتعمله يا حبيبي اللي إتعملك حلف قلبك وقوله مين بعدي مين فاضلك! من العشم بعاتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي إيه.. راجع نفسك وفكّر قبل ما الزعل ما يكبر مش عايز أشيل ف قلبي وأبعد من غير ما أقولك بقى يعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبُعد وقساوة! قصرت معاك ف إيه! ده مفيش حد إتعمله يا حبيبي اللي إتعملك حلف قلبك وقوله مين بعدي مين فاضلك! من العشم بعاتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي إيه..

كانت هذه تفاصيل خبر (كلمات) أغنية "من العشم" للهضبة عمرو دياب ضمن ألبوم يا أنا يا لاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.