بالصور: رونالدو بـ”القفطان” وجورجينا بـ “تشابان”

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كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا
ظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا، في دبي وهما يرتديان أزياء غير مألوفة.
ونشرت جورجينا في البداية صورة لها عبر حسابها في موقع “إنستغرام” بالزي الأوزبيكي الشهير “تشابان”، وكتبت تحت الصورة: “صناعة يدوية بحب من أوزبكستان”.
وبعد ذلك، نشر البطل الأوزبيكي السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة، أوميد مافلونوف، الذي يعيش الآن في الإمارات العربية المتحدة، صورة تجمعه برونالدو، حيث كان النجم البرتغالي يرتدي “القفطان” الوطني الأوزبيكي.
رونالدو
ويقضي رونالدو مع أسرته حاليا إجازة أعياد الميلاد في دبي، حيث سيشارك النجم البرتغالي في مؤتمر دبى الرياضي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الأحد وسيشهد توزيع جوائز “دبى غلوب سوكر”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.
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