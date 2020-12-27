أحلام توجه رسالة إلى حلا الترك

متابعة بتجــــــــــرد: وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة إلى النجمة البحرينية الشابة حلا الترك من خلال خاصية ستوري في انستغرام.

ونشرت أحلام مجموعة صور لحلا الترك من أحدث جلسة تصوير لها وعلقت قائلة: “ما شاء الله تبار الله على بنتي القمر ربي يسعدك ويكبر حظك حبيبتي”.

واعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن رسالة أحلام مبطنة وتحمل معاني أخرى، وكأن النجمة أرادت بذلك أن تعلن عن وقوفها التام مع حلا ضد والدتها منى السابر التي أثارت الجدل قبل فترة بعد أن ناشدت أحلام طالبةً منها التدخل لحل خلافها مع ابنتها حلا لوقف حكم السجن عليها.

وبدورها التزمت النجمة الإماراتية أحلام الصمت، ولم تتدخل بين الأم وابنتها.

وكانت منى السابر والدة حلا الترك قد كشفت عن صدور حكم المحكمة عليها بالسجن عاماً كاملاً بسبب رفع ابنتها قضية أمانة عليها بسبب عدم سدادها مبلغاً مالياً، كانت قد استلفته منها سابقاً بسبب ظروفها المالية الصعبة.

شكل خبر خلاف حلا الترك مع والدتها منى السابر وصدور حكم عليها بدخول السجن بسبب قضية رفعتها ابنتها ضدها صدمة في الأوساط الفنية وتفاعل العديد من النجوم مع هذا الخبر، فمنهم من انحاز لطرف الأم والبعض الآخر اعتبر أن حلا ضحية مجتمع وتصرف والدتها خاطئ.