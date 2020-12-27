نجل شقيق إلهام شاهين يعلن بصورة عن حبه لـ هنا شيحة.. والأخيرة لا تنفي

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد الكثير من الجدل والشائعات والتكذيبات والتأكيدات أنهى محمود شاهين نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، الجدل الدائر حول ارتباطه بالفنانة هنا شيحة بعدما أكد بشكل لا يشوبه الشك ارتباطه بها.

ونشر محمود عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الرسمي على “إنستغرام”، صورة له مع هنا وهو يقدم لها باقة من الورود وتحمل رسالة رومانسية بمناسبة عيد ميلادها، قال فيها: “عيد ميلاد سعيد لأكثر شخص مميز أعطى لقلبي الكثير من السعادة، أنا أشكرك لكل لحظة نكون فيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا هذه أبدًا”.

واختتم رسالته بقوله: “أتمنى أن تحققي كل أمنياتك في يومك المميز هذا”. بدورها أكدت شيحة كلامه بطريقة غير مباشرة من خلال إعادة نشر منشوره عبر خاصية الستوريز على انستغرام.

اعترافات محمود بحبه لهنا شيحة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت هنا تحتل تريند غوغل بعد احتفالها بعيد ميلادها برفقة عدد من المقربين منها، وتواجد معها محمود، حيث رقصا معاً على أنغام أغنية “انزل يا جميل ع الساحة”، وظهرت هنا وهي تتمايل بدلال عليه، الأمر الذي دفع الأخير إلى الاعتراف بحبه لها.

والجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين قد صرّحت أن هناك قصة حب بين نجل شقيقها وبين هنا، وقالت أن الأمر لم يصل للزواج بعد.

وبعدها خرج والد هنا ليُكذب إلهام شاهين ويقول إن ما يجمع محمود بابنته مجرد صداقة.