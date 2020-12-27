وثيقة لـ حلا الترك تفضح المستور وتؤكد ما قالته والدتها

متابعة بتجــــــــــرد: فاجأت الاعلامية مي العيدان متابعيها على انستغرام بنشر وثيقة تثبت كلام السيدة منى السابر، في لقائها الاخير قبل ايام وحديثها عن القضية التي تجمعها بعائلة اولادها.

ويظهر في الوثيقة التابعة لمدرية الفنانة حلا الترك، وفيها معلومات عنها وعن والدها ووالدتها التي سُجلت باسم الفنانة دنيا بطمة، بدل من والدتها الحقيقية، الامر الذي ازعج السابر واعتبرته ظلم وجحود.

وعمد ناشر الوثيقة الى شطب الكثير من المعلومات الخاصة بالفنانيتن وقام بتعديل البيانات المتعلقة بالأم لتكون مناسبة لوالدة حلا البيولوجية.

وجاءت هذه الوثيقة لتكشف المستور وتكشف صدق ما قالته السابر عن انها اكتشفت أن اسمها تم تهميشه تماما ولم يصلها رسائل خاصة بمتابعة ابنتها في المدرسة، ليتضح فيما بعد أن الاسم المستخدم في أوراق المدرسة هو اسم زوجة الأب أو جدتها جدة حلا.