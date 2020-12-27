طليقة طارق العريان الأولى تتعرض للتهديد بعد هجومها على أصالة

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت هالة العتال، طليقة المخرج طارق العريان الأولى، عن تعرضها لتهديدات بعد تعليقها على رد فعل الفنانة أصالة بعد انتشار صورة طليقها مع حبيبته الجديدة.

وكتبت عبر حسابها على “فيسبوك”‎، قائلة: “طيب أنا نزلت تاني البوست بتاعي، لأني مش بخاف وأنا اتعرضت لتهديد، وكمان الناس اللي دخلت على صفحتي بكلام عني، وعن ابني، وعن أبوه، حاجة مش طبيعي، عشان كده أنا كلمت المحامي وهتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت، وهقول كلمة بس النهايات أخلاق”.

وكانت العتال، قد هاجمت تصرف الفنانة أصالة بنشرها صورته مع الموديل نيكول سعفان، والتعليق عليها بانتقاد العريان واتهامه بالخيانة. وردت عليها بمنشور قالت فيه: “الصورة قاسية عليكي، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور، طيب لما كنتي بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنتي دلوقت”.

تفاعل جمهور النجمة السورية بشكل واسع مع هذا المنشور وشنّ العديد منهم هدوماً على طليقة العريان وتركوا لها الكثير من التعليقات القاسية والعبارات النابية، دفاعاً عن فنانتهم المفضلة التي حظيت بالكثير من التعاطف من النجوم والاعلاميين والجمهور.