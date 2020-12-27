“لؤلؤ”.. مشوار نجمة تنطلق من تحت الصفر وتواجه المؤامرات

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متابعة بتجـــــــــرد: حكاية مغنية تبدأ رحلتها من تحت الصفر وتواجه صراعات ومشكلات كثيرة إلى أن تحقق نجومية استثنائية في الدراما الاجتماعية التشويقية “لؤلؤ” قصة وبطولة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.
تنطلق القصة من لحظة عودة لؤلؤ الفنانة الشهيرة إلى مصر بعد جولة فنية، وتتعرض لمحاولة قتل داخل منزلها، وتخوض في سياق الأحداث وتواجه مشكلات وصراعات ومؤامرات كثيرة تحمل الكثير من التشويق والصراعات الدرامية والمواجهات.
الجدير بالذكر أن مسلسل “لؤلؤ” هو من تأليف مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وبطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوراد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، حمدي هيكل، محمد غنيم وبمشاركة نيرمين الفقي وأشرف ذكي وآخرين.
يعرض مسلسل “لؤلؤ” على MBC1، من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 02:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 05:00 مساءً بتوقيت السعودية.
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