كورونا في الوسط الفني.. إصابة فنان وشقيقته وتعافي نجم وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شهد يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، إعلان عدد من نجوم الفن عن إصابتهم بكورونا، فيما أعلن آخرون تعافيهم من الفيروس الذي يواصل انتشاره في العالم.

أمير كرارة

البداية كانت مع النجم أمير كرارة، والذي أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كرارة، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفا".

وأشيع خلال الساعات الماضية أن الفنان أمير كرارة أصيب بكورونا، ولكنه نفى ذلك يوم الجمعة، قبل أن يعلن إصابته بالفيروس.

المطرب أبو

المطرب أبو هو الآخر أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب أبو: "إلى جمهوري العزيز.. اعتذر على عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة، نظرا لظروف مرضي بعدوى كورونا، سوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله، كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

محمد الشرنوبي وزوجته

فيما أعلن الفنان محمد الشرنوبي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

ونشر الشرنوبي صورة نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي أجراه، وذلك عبر "استوري إنستجرام"، وعلّق: "الحمد لله نتيجة مسحتي طلعت سلبي بفضل الله ودعواتكم، ربنا يعافينا جميعا ونخلص من وباء كورونا على خير".

كما أعلنت راندا رياض زوجة الشرنوبي تعافيها هي الأخرى من فيروس كورونا، ونشرت صورة "سيلفي" لها من داخل حديقة منزلها، وعلّقت: "الحمدلله عملنا مسحة جديدة وطلعت سلبي بعد أسبوعين وتخلصنا من فيروس كورونا، شكرا لكل اللي سألوا علينا وأتمنى كل اللي عندهم الفيروس السخيف ده يتخلصوا منه".

جومانا مراد

وأعلنت الممثلة السورية جومانا مراد، إصابتها بكورونا، كاشفة أنها خضعت لتحاليل وأشعة على الصدر، وتبين إصابتها بالفيروس.

وطلبت جومانا من جمهورها الدعاء لها، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "دعواتكم لي ولجميع زملائي الفنانين بالشفاء العاجل".

بسنت شوقي

بينما الفنانة بسنت شوقي، أعلنت تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وكتبت "بسنت" عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحمد لله.. نيجاتيف يا بني آدمين".

وفي 17 ديسمبر الجاري، أعلنت بسنت شوقي إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أنا للأسف إيجابي، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده برضو أنا حاملة للفيروس، فياريت أي حد اختلط بيّا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أول بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا ويا ريت تاخدوا فيتامين سي وزنك وتاكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت لأي إزعاج لأي حد من المخالطين".

شهد رمزي

وأعلنت المنتجة شهد رمزي، اليوم السبت، إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت شهد صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لقد ثبتت إصابتي بـ كوفيد 19 منذ 11 يوما حتى الآن.. تمنوا لي الشفاء السريع".

شريف رمزي

كما أعلن الفنان شريف رمزي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليلحق بشقيقته شهد رمزي.

وكتب رمزي، عبر "استوري إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء.. عملت المسحة وطلعت إيجابية، اللي اتعامل معايا الفترة اللي فاتت يخلي باله".

هالة خليل

وأيضا المخرجة هالة خليل، أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "هالة" عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "إيجابي كورونا.. الحمد لله.. وقوع البلا ولا انتظاره.. خلوا بالكوا من نفسكوا".

آخر أعمال المخرجة هالة خليل مسلسل "بالحجم العائلي" للنجم يحيى الفخراني والنجمة ميرفت أمين في رمضان 2018، من تأليف محمد رجاء.