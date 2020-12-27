استفتاء ”الخليج 365” لأفضل مطرب عربي في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت ساحة الغناء في عام 2020، منافسه شرسة بين النجوم، وحاول الجميع طرح أعمال مختلفة.

يأتي المطرب المصري عمرو دياب في قائمة الأكثر إنتاجا في 2020، إذ طرح ألبوما بعنوان "سهران"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، كما طرح خلال العام أغنيات "سنجل".

وقدم فنان العرب محمد عبده باقة رائعة من الأغنيات هذا العام أبرزها" يا أمنيات"، وشهد 2020 تألق المطرب الإماراتي حسين الجسمي، والذي طرح عدة أغنيات منفردة منها" بالبنط العريض"، وطرح المطرب العراقي كاظم الساهر أغنية وطنية بعنوان "عراقنا" وأخرى رومانسية تحمل أسم"آة وآهين".

وتألق المطرب اللبناني راغب علامة، بعدة أغنيات منها "أنتوا أملنا"، واكتفى محمد منير بطرح أغنية "الناس في بلادي"، وطرح المطرب التونسي صابر الرباعي أغنيات منفردة منها "جريدة الرجل الثاني"، وشهد هذا العام توهج وائل كافوري، وملحم زين، والشاب خالد، وماجد المهندس، وعاصي الحلاني.

وتدعو ”الخليج 365” القراء للمشاركة في استفتاء أفضل مطرب في عام 2020: