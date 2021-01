أغنية ماريا كاري "All I Want For Christmas Is You " تحطم الرقم القياسي على Spotify

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365" من بيروت: لقد مر أكثر من ربع قرن منذ أن ظهرت أغنية ماريا كاري "كل ما أريده لعيد الميلاد هو أنت" أو "All I Want For Christmas Is You" لأول مرة على قوائم الأغاني الأكثر إستماعاً، لكن ملكة عيد الميلاد لا تزال تحطم الأرقام القياسية بأغنيتها الناجحة.

فعشية عيد الميلاد حطمت أغنية "All I Want For Christmas Is You" الرقم القياسي على تطبيق سبوتيفاي لأكثر الأغاني إستماعاً في يوم واحد "24 ديسمبر" محققة 17.223 مليون تدفق، وفقًا لـ "Chart Data"، وهو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يتتبع إحصاءات الأغاني الأكثر إستماعاً والتدفق.

الأغنية المفعمة بالطاقة، التي ظهرت لأول مرة في عام 1994 ، تعود بانتظام إلى المخططات في كل موسم عيد الميلاد. ولكن يبدو أنه في عام 2020 ، وجد المستمعون أنفسهم في حاجة إلى بهجة كاري في عيد الميلاد أكثر من أي وقت مضى.

وقامت المغنية نفسها بإعادة تغريد تغريدة حساب Chart Data التي تتحدث عن إنجازها، مضيفة كلمة "WOW" وسلسلة من الرموز التعبيرية. كما علقت قائلة: "بينما يعتقد الناس أن هذه الأرقام تعني الكثير من "الإيرادات المادية" ، إلا أنها في الحقيقة لا تدر الكثير كما يبدو ، لأن "الفنانين يكسبون قليلاً جدًا من التدفقات". وأكملت كاري إن فكرة المال ليست هي التي تجعلها أخبارًا مثيرة ، موضحة: "السبب الحقيقي لجلوسي هنا في دهشة وامتنان هو رؤية البهجة التي تجلبها هذه الأغنية الصغيرة التي كتبتها للناس. شكرا لكم و عيد ميلاد سعيد !!! "

يذكر أن هذه الأغنية هي الأكثر بثاً حتى الآن من بين أغاني كاري، محققة حوالي حوالي 900 مليون إستماع على تطبيق Spotify.