شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد يصور فيلم "الشنطة" في دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الفنان بيومى فؤاد عددًا من مشاهد فيلم "الشنطة" بمدينة دبى، ومن المقرر العودة إلى القاهرة لاستكمال باقى المشاهد خلال الأيام المقبلة، وهو من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي.









فيلم "الشنطة" تأليف تامرعبدالمنعم ومن بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والفنان الاماراتى أحمد عبد الرازق والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.













من ناحية أخرى يشارك الفنان بيومى فؤاد في فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسنى والذى صور عدد من مشاهده في العديد من الأماكن بالقاهرة، ويجسد دور والد بطل العمل خلال أحداث الفيلم ولديه محل عطارة ويواجه العديد من المواقف بشكل كوميدى مع ابنه ونيللى كريم التي تشارك في بطولة الفيلم.

كما يشارك الفنانة ليلى علوى في فيلمها الجديد "ماما حامل"، والذى انطلق تصويره الأسابيع الماضية في مدينة الشيخ زايد، ويشارك في بطولته كل محمد سلام وحمدى الميرغنى، تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كامل.