شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا أسعدت إريانا جراند الأطفال المرضى فى مانشستر احتفالا بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة العالمية إريانا جراند عددا من المرضى الأطفال والشباب الموجودين فى اثنين من المستشفيات الموجودة فى مانشستر بإرسالها عدد من الهدايا لهم لكى تدخل الفرحة لقلوبهم احتفالاً بالكريسماس، وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها "ان ام أى".



اريانا جراند

جلبت إريانا جراند بعض البهجة بعيد الميلاد لمئات من المرضى الشباب والأطفال على طريقتها الخاصة، وكانت هدايا جراند موجهه لمستشفى رويال مانشستر للأطفال ومستشفى مانشستر الملكى (MRI)، وكانت الهدية عبارة عن إرسال النجمة الشهيرة قسيمة مشتريات لكل مريض بقيمة 100 جنيه إسترلينى.

وأكد أحدى الفنيات المرضى فى حديثه إلى صحيفة Manchester Evening News ، مؤكدًا أن ابنته "مسرورة للغاية" بما قدمته لها إريانا جراند، واصفًا المغنية الشهيرة بأنها "إنسانة رائعة".. ففى الحقيقة لقد جلبت إريانا الكثير من السعادة بعد كل ما حدث مع الوباء هذا العام، لقد كانت سنة صعبة مع ابنتى فى المستشفى".