أيتن عامر تشارك في تحدي "ألف مرة" لمصطفى حجاج.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أيتن عامر، في تحدي أغنية "ألف مرة" للمطرب مصطفى حجاج.

ونشرت "أيتن" مقطع فيديو لها وهي تغني "ألف مرة" لمصطفى حجاج، عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "مبروك على الأغنية الحلوة دي.. أنا بحبكوا كلكوا".

وعلّق حجاج على غناء أيتن عامر "ألف مرة"، قائلا: "الله الله، وأنا بحبك على فكرة".

وأطلق مصطفى حجاج تحدي أغنية "ألف مرة"، وطالب خلاله الجمهور بغناء جزء من أغنيته الجديدة "ألف مرة" وإرسال الفيديوهات، كما فعل النجم عمرو دياب مؤخرا في أغنية "محسود".

"ألف مرة" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع أسامة عبد الهادي، ميكس وماستر هاني محروس، جيتار مصطفى أصلان.