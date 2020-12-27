مي عمر تكشف عن هدية محمد سامي في عيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كشفت الفنانة مي عمر، عن هدية زوجها المخرج محمد سامي لها في عيد زواجهما الثاني. وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المتابعين لـ"مي" عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، قائلا: "بجد زوجك هداكي حصان عربي في عيد زواجك الثاني؟". وردت مي عمر على السؤال قائلةً: "مظبوط بس عرفتي منين، هو الحصان اللي معايا في الصورة، اسمه غنيم". من ناحية أخرى، تنتظر مي عمر عرض أحدث أعمالها مسلسل "لؤلؤ" يوم الأحد 27 ديسمبر الجاري، ويروي المسلسل قصة مطربة مشهورة ورحلتها من البداية إلى أن وصلت إلى القمة وما مرت به من صراعات ومشكلات على الصعيد العملي والشخصي.

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