شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الوديدى تحيى حفلاً غنائيًا "أون لاين" الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة دينا الوديدى لإحياء حفل غنائي، على طريقة "الأون لاين" بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب سواء عن طريق الأون لاين أو في أماكن خاصة بالسهر في احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأحيت المطربة دينا الوديدى في شهر أكتوبر الماضى حفلاً غنائيًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت خلال الحفل عدد كبير من أغنياتها الشهيرة والمميزة على مدار ساعتين متواصلتين وتفاعل معها الجمهور الحاضر وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا.

كانت المطربة دينا الوديدى قد طرحت أغنية بعنوان "كنت بخاف"، من ألحانها، وتوزيع سامر جورج، وهندسة صوت ومكسياج وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصى على موقع "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل.. دلوقتي بخاف م الضلمة.. وبخاف م النور والضل..انا كنت بخاف م الضلمة.. وبعود خوفي يقل دلوقتي.. بخاف م الضلمة.. وبخاف من النور والضل".