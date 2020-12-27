مقتل 7 سودانيين في صراع قبلي بدارفور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن السودان، السبت، مقتل 6 أشخاص في صراع قبلي، وآخر برصاص مسلحين في دارفور.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، في بيان، السبت، إن "6 أشخاص قتلوا وأصيب نحو 34 آخرين في أحداث عنف قبلي بمحلية قريضة".

وأضاف أن "اشتباكا وقع بين قبيلتين في المنطقة دون معرفة أسباب هذه الاشتباكات"، معربا عن تخوفه من تجدد الصراع خلال الساعات المقبلة.

بدوره، قال مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" إن "هذه الأحداث تقف خلفها جهات تسعى لزعزعة الأمن في دارفور".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "الهدف من ذلك إرسال رسائل للمجتمع الدولي بعدم الاستقرار في إقليم دارفور قبل خروج البعثة الأممية في دارفور (يوناميد)" .

وتم نشر يوناميد في إقليم دارفور خلال عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين، بعد اشتداد حدة القتال بين الحركات المسلحة ونظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وقرر مجلس الأمن الدولي سحب قوات يوناميد نهاية العام الجاري، ودخول بعثة سياسية للمساعدة في عملية انتقال السلطة بالسودان.