شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "حفلة عيد الحب" ليلة رأس السنة على مسرح الهوسابير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مجموعة من الفنانين الشباب لتقديم عرض مسرحى على مسرح الهوسابير يوم رأس السنة يحمل اسم "حفلة عيد الحب"، ومن المقرر حضور عدد من الفنانين والإعلاميين لمشاهدة العرض، وتناقش احداثها حول قضايا الشباب وتدور قصتها حول الجوكر الذي يكره الحب واللون الأحمر ويعشق الألوان الغامقة خاصة الأسود وتدور قصة المسرحية أيضًا حول قصص الحب بين شخصيات مختلفة.





والمسرحية من إنتاج "فرقة تياترو إبداع"، تصميم بوستر "محمد أكشن"، تأليف "خالد أبو بكر"، مخرج مساعد "عبد الله سليم"، وإخراج أبانوب بولس.





والعرض بطولة عدد من الوجوه الجديدة الصاعدة منهم : "عبدالرحمن مصطفي، ساميه عبد الرحمن، إبراهيم الموجي، حسام حسن، ولاء عبد الغني، طارق ناجح، كريم ادريس، سيلين كمال، يوسف عنتر، إسلام أنور، مصطفي غلاب، عبير عوض، أبانوب بولس، محمد سلام، عمر إيهاب، نيره محمد، ريم رضا، دينا عمرو، هبه سامي، مريم صدقي، محمد مصطفي، نور حمدي، محمد حسن، عمر حجازي، محمد خسكيه، أحمد سليمان، ماجد البرماوي، كريم فكري، والأطفال : لوجي، ليالي، روفيدة، محمد".