شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الدعائى لفيلم "أهل الكهف" للمخرج عمرو عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجهة المنتجة لفيلم "أهل الكهف" عن البوستر الدعائى للفيلم قبل طرحه في السينمات للترويج، حيث احتفل فريق عمل الفيلم ببداية التصوير الأيام الماضية، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر.

والفيلم يشارك ببطولته النجمة غادة عادل، النجم محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وكان آخر أفلام المخرج عمرو عرفة "آخر ديك فى مصر" عام 2017 الذى شارك فى بطولته هالة صدقى، ومى عمر، وانتصار، وأحمد حلاوة، وشيماء سيف، وملك قورة، وليلى عز العرب، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد على رزق، وآخرون، من تأليف أيمن بهجت قمر.

يذكر أن آخر أعمال المنتج وليد منصور في السينما كان فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية.