محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها، صورة تجمعها بنجلها وزوجها لاعب كرة القدم محمد عبد المنصف. وعلّقت "لقاء" على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قائلةً: "رجالي بارك الله فيكم". يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة النجمات: نادية الجندي، هالة فاخر، وسميحة أيوب.

كانت هذه تفاصيل خبر "رجالي بارك الله فيكم".. لقاء الخميسي تنشر صورة مع زوجها ونجلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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