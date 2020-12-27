عمرو يوسف يمارس التمارين الرياضية في "الجيم" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان عمرو يوسف، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له. وظهر "عمرو" في الصورة وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل "الجيم". ويقدم الفنان عمرو يوسف شخصية "أحمس طارد الهكسوس"، ضمن أحداث مسلسل "الملك"، بالتعاون مع عدد كبير من النجوم. مسلسل "الملك"، يتناول قصة أحمس وتحريره لمصر وطرد الهكسوس من طيبة.

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