عرض فيلم "ابن سينا" بنادي سينما أوبرا الإسكندرية.. وندوة توعوية عن كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أقام نادي سينما أوبرا الإسكندرية الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر والمركز الروسي للعلوم والثقافة برئاسة السيد مرات جاتين؛ فعالياته مساء يوم السبت.

وعُرض خلال الفعالية الفيلم الروسي "ابن سينا" الذي أُنتج عام 1956، وذلك في إطار اهتمام وزارة الثقافة بعمل التوعية الثقافية والمشاركة المجتمعية نحو فيروس كورونا المستجد.

ويسرد الفيلم حياة الفيلسوف والطبيب "ابن سينا" وما يحتويه من نصائح طبية يطبقها العالم حاليا في مواجهة فيروس كورونا، وكيف كان العالم الجليل أول من نبّه بأن الأمراض تنتقل بواسطة الميكروبات، وقام بإيجاد طريقة لعزل الناس لمدة أربعين يوما "الأربعينية" عُرفت فيما بعد بالحجر الصحي.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشة الفيلم مع الجمهور أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي.

وشهدت الفعاليات كذلك إقامة ندوة توعوية بحضور الأستاذ الدكتور صلاح سرور أستاذ الصدر والقلب بجامعة الإسكندرية، أدارها الدكتور إبراهيم الكرداني، وتحدث فيها عن أفضل طرق الوقاية من فيروس كورونا وأهمها التباعد الاجتماعي بين الأفراد، وكذلك أهم طرق التغذية السليمة واتباع نظام جيد لتناول الطعام الصحي للوقاية من الأمراض.