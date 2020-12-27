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كورونا يغزو الوسط الفني في مصر.. 9 إصابات جديدة

الأحد 27 ديسمبر 2020

ارتفع مؤشر المخاوف من فيروس كورونا المستجد في مصر، لاسيما بعد أن طال الفيروس عددا كبيرا من نجوم الوسط الفني.



ويرى الكثير من المتابعين أن السبب الرئيسي لغزو كورونا للوسط الفني هو الاختلاط في حفلات أعياد الميلاد، والمشاركة في المهرجانات الفنية التي أقيمت مؤخرا، مثل مهرجان القاهرة السينمائي، وحفل مؤسسة الدير جيست.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز النجوم الذين أصيبوا بكورونا خلال الأيام القليلة الماضية..

يسرا

أعلنت الفنانة المصرية يسرا إصابتها بالفيروس مساء الخميس الماضي، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "أنستقرام": "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل وخارج مصر وللجمهور الكريم لسؤالهم واهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا".

وأضافت: "أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة ولكل الأطباء وطاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض، ربنا يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض، شكرا للجميع".

وكانت يسرا حصلت على جائزة أفضل ممثلة في 2020 من مؤسسة الدير جيست الأسبوع الماضي، عن دورها في مسلسل "خيانة عهد" وحضرت الاحتفال وتسلمت الجائزة.

أمير كرارة

توقف فجأة النجم المصري أمير كرارة عن تصوير دوره في مسلسل "نسل الأغراب"، كما ألغى تصوير برنامجه الأسبوعي "سهرانين"، الأمر الذي دفع محبيه لطرح تساؤلات كثيرة عن الأسباب التي دفعته لإيقاف نشاطه الفني.

وكشف كرارة عن السبب في الساعات القليلة الماضية، إذ أعلن عن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وكتب قائلا: "عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي بالو وادعولي بالشفاء".

إيناس الدغيدي

أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي بفيروس كورونا، وكشفت صديقتها النجمة إلهام شاهين عن إصابتها بمرض كوفيد- 19، وبعد ساعات ظهرت إيناس الدغيدي في برنامج "et بالعربي"، وقالت: "بطمن الجميع على حالتي، وأيوه فعلا أخدت كورونا، لكن الحمد لله كانت خفيفة وابتديت أتعافى منها".

وأضافت: "الحقيقة الدور دمه تقيل، والحقيقة إحنا مكناش واخدين بالنا أوي ولم نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية".

كريم فهمي

كشف الفنان المصري كريم فهمي عن إصابته بفيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc".

وقال خلالها إنه يعتقد أن أعراض الإصابة بكوفيد- 19 قد تختلف من شخص لآخر، وإنه كان يعاني من جفاف بالحلق، وتكسير في الجسم، وعدم القدرة على الحركة، وقام بعزل نفسه في حجرة بعيدة عن أفراد أسرته.

المطرب "أبو"

تشمل قائمة المصابين بفيروس كورونا بمصر أيضا المطرب أبو، الذى دفعه المرض إلى إلغاء حفلاته الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في الكريسماس.

وأعلن أبو إصابته بالفيروس من خلال خاصية إستوري على موقع "أنستقرام"، وكتب قائلا: "إلى جمهوري العزيز أعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله، كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

جمال العدل

وأصيب المنتج المصري جمال العدل، بفيروس كورونا، وكان قد شعر بأعراض الفيروس وأجرى تحليل "بى سى آر"، وجاءت النتيجة إيجابية، وأعلن إصابته بالمرض الخطير قائلا: "الحمد لله جالي الفيروس بس أنا أحسن من غيري وخير إن شاء الله".

ويخضع جمال العدل في الوقت الحالي للعزل المنزلي أملا في التعافي من الفيروس.

محمد الشرنوبي

ممثل ومطرب مصري شهير، من مواليد 4 يناير/ كانون الثاني 1996، ومتزوج من راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام.

أعلن الشرنوبي إصابته بفيروس كورونا، بعد أن شعر بارتفاع في درجة الحرارة، وكان يظن أنه يعاني من نزلة برد شديدة، بعد إجراء المسحة، وتبين أنه يعاني من الإصابة بكورونا، ولجأ لعزل نفسه.

وبعد أيام من إصابته بالفيروس، أعلنت زوجته راندا رياض أنها تعاني من نفس المرض.

عمرو مصطفي

أصيب الملحن المصري عمرو مصطفى بكوفيد- 19، مطلع الأسبوع الجاري، وأعلن الخبر صديقه الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، الذي أعرب عن أمله بسرعة تماثله للشفاء.

وكتب خالد تاج الدين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى (إيجابي) كورونا، ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة إن شاء الله".

هشام جمال

أكد المنتج والفنان هشام جمال إصابته بفيروس كورونا منذ حوالي 5 أيام، وقال في منشور له عبر حسابه على موقع "أنستقرام": "جالي كورونا من حوالي 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللي اتأجلت بالصدفة".

وأضاف جمال: "الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى في آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدي ونعدي بعض كلنا.. ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زماني أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندي مش لطيفة".