شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة: أحلم بتقديم الفوازير وعديت بظروف صعبة في 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة سارة سلامة، أنها تحلم بتقديم عدد من الفوازير خلال الفترة المقبلة، مشيرة أنها تسعى إلى ذلك وتتمنى تقديمها، وأضافت أنها تتمنى خلال العام الجديد أن تكون بصحة جيدة هي وأهلها حيث مرت بظروف صعبة للغاية هذا العام.





ويعرض حاليًا للفنانة سارة سلامة على منصة WATCH IT الرقمية مسلسل "إسعاف يونس" ويشارك فى بطولته كل من محمد أنور، محمد على رزق، ايمان السيد، منه عرفة، هناء الشوربجى، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عد كبير من ضيوف الشرف الذين يشاركون فى كل حلقة ومن اخراج معتز التونى.





وظهرت سارة سلامة فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "يا أنا يا جدو" الذى تم تأجيله من العام الماضى، والعمل يشارك فى بطولته كل من: محمد نجاتى وأحمد سلامة ورنا سماحة ومدحت ‏تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوى ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، من تأليف فتحى الجندى، وإخراج عادل الأعصر‎.

يذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم بعنوان "خلى بالك من اللى جاى"، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.