شكرا لقرائتكم خبر عن قبلات من كاميلا كابيلو لـ شون مندس احتفالاً بالكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاميلا كابيلو قررت أن تنقل الأجواء الرومانسية التى عاشتها خلال احتفالها بالكريسماس مع صديقها النجم العالمى شون مندس.

نشرت كاميلا كابيلو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " صورة ظهرت بها المغنية البالغة من العمر ( 23 عام ) مع المغنى الكندى شون البالغ من العمر ( 22 عام ) وهما يجلسان معا فى حوض الاستحمام و يتبادلا القبلات .

علقت كاميلا علي الصور فكتبت : " لست جيدة في التقاط الكثير من الصور مؤخرا ولكن هذه واحدة جيدة .. عيد ميلاد سعيد! شكرا لك "سانتا" على فتى المرح طويل القامة " ، و قد حصدت الصورة أكثر من 4.1 مليون LIKES خلال 14 ساعة فقط من نشرها.



كاميلا و شون

يذكر أن شون مندس اثار ضجة مؤخرا بعد ان أطلق كليبه الجديد "Monster" الذى تعاون فيه مع النجم العالمى جاستين بيبر، وذلك بعد سلسلة من الأخبار التى تم تداولها الأسابيع الماضية حول تعاون الثنائى معا ولم يؤكد أو ينفى أى منهما الخبر.

وكليب Monster من إخراج كولين تيلى ومن إنتاج جاك وينتر ، وقد ظهر بيبر وشون فى الكليب، وخطف النجمين الأنظار بأدائهما العاطفى، حيث كانا يقفا على إحدى المنصات العالية ويظهر خلفهما البرق، وجاءت الإشادات لتؤكد أن الكيمياء التى جمعت مندس وبيبر هى حقا كيمياء واضحة جدا فى العمل.