شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تسترجع ذكريات أمنياتها فى ليلة رأس السنة قبل 35 عام..فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوى على استرجاع ذكريات أمنياتها أثناء استقبالها عاما جديدا بفيديو يعود لـ 35 عاما مرت، وتحديدا فى ليلة رأس السنة لعام 1986، وذلك بالتزامن مع استقبالنا عاما جديدا هو 2021 نهاية الأسبوع الجارى، حين نشرت فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" من مقابلة تليفزيونية له تتمنى خلالها أمنيتها بالعام القادم آنذاك.



ليلى علوى أثناء توديع سنة 85

وعلقت على الفيديو وكتبت: "أمنياتى فى وداع سنة 1985، كل سنة وكل الصحاب والأحباب متجمعين مع بعض وبيتمنوا أمنية حلوة للسنة الجديدة، والحبايب اللى ما بينهم غربة، يرجعوا يتجمعوا تانى والغربة بينهم تنتهى، أمنياتى فى وداع سنة 1985".



ليلى علوى فى ليلة رأس السنة لعام 1986

ويبدو أن النجمة ليلى علوى تفضل استرجاع ذكرياتها مع استقبال كل عام بتسليط الضوء على فيديوهات نادرة لها بهذا التوقيت من كل عام، حيث سبق وشاركت عبر حسابها بموقع تويتر "فيديو" للقاء سابق لها فى عام 1988 أى منذ حوالى 32 عاما، تحدثت من خلاله حول أمنياتها فى العام الجديد، وعلقت ليلى علوى وقتها، قائلة: "الحب بين الناس، والحب للبلد، وحب كل واحد لعمله.. عدت السنين ولسة أمنياتى للسنة الجديدة زى ما هى".

يشار إلى أن النجمة ليلى علوى، حرصت على مشاركة متابعيها وجمهوره، بمجموعة صور من احتفالية كنيسة سان جوزيف، التى حضرتها أمس، لتوجيه رسالة للمصريين بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وكتبت فى تعليقها على الصور التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، "من احتفالية كنيسة سان جوزيف، استمتعنا بترانيم عيد الميلاد المجيد بقيادة الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما، وفى ظل إجراءات احترازية مكثفة، كل سنة وكل المصريين بخير وحب وسلام".

وكانت قد حرصت ليلى علوى، على تهنئة صديقة عمرها الفنانة إلهام شاهين بعد فوزها بجائزة أحسن ممثلة من مهرجان القاهرة السينمائى، ونشرت صورتها وعلقت قائلة: "مشوار عمر.. وصداقة سنين.. ونجاح وأفراح كتير ولحظات صعبة اتشاركناها وعشناها وحسينا بيها مع بعض، لكن النهاردة بباركلها مش بس كصاحبة وصديقة عمر.. ببارك كمُحبة ومعجبة بفنها".