شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى بعد إصابته بكورونا: حالتى مستقرة وأعزل نفسى بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان شريف رمزى، جمهوره بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: فى تصريحات خاصه لـ"الخليج 365"، أنه أجرى مسحة كورونا وثبتت ايجابيتها، حيث يعانى من أعراض، ولكن خفيفة، ويشكر ربنا على كل شيء وحاليا حالته مستقرة.

وأضاف شريف رمزى، بنصح الجميع الحفاظ على صحتهم وتجنب التجمعات، التى تؤدي إلى الإصابة بالفيروس، وحاليا أعزل نفسى فى المنزل، وأتمنى من الجميع الدعاء.

وأعلن الفنان شريف رمزى، منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث نشر عبر خاصية الأستورى على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "الحمد لله على كل شيء عملت المسحة وطلعت إيجابية، إللى اتعامل معايا الفترة إللى فاتت يخلى باله".

وأصاب فيروس كورونا المستجد، فى الآونة الأخيرة، العديد من المشاهير ونجوم الفن، من بينهم النجم أمير كرارة والفنانة يسرا وسلوى محمد على، وجمال العدل وإيناس الدغيدى وآخرين.

ولذلك، أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكى، بيانًا، تخص فيه شركات الإنتاج بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة فى ظل الظروف الاستثنائية، التى تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا.