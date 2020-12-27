"هي مش خناقة".. أيتن عامر تنتقد عفاف شعيب بسبب "غسل الرجل للمواعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

انتقدت النجمة أيتن عامر، تصريح الفنانة عفاف شعيب، والتي اعتبرت خلاله أن "الرجل اللي يغسل المواعين مع مراته ميبقاش راجل".

وكتبت أيتن، عبر حسابها على موقع "تويتر": "إيه التصريحات العجيبة دي بس! مين قال إن اللي يساعد مراته في ظل طحنة الدنيا دي يبقى أنصاف رجال؟! الستات بيشتغلوا وينضفوا ويطبخوا ويغسلوا وبالليل مبيناموش ساعتين على بعض بسبب نوم الطفل المتقطع ولما الراجل يساعد نقول عليه مش راجل! إيه ده بجد".

وأضافت يوم السبت: "توضيح مهم.. أنا استخدمت المساحة الصغيرة للاختلاف مع الأستاذة الكبيرة اللي كلنا اتعلمنا منها عفاف شعيب، ولكن هذا لا يقلل من احترامي ليها ولمشوارها الفني الكبير، أنا بس حبيت أعرض وجهة نظري أنا وكل زوجة مطحونة في محاولة مني لتشجيع الأزواج على مساعدة زوجاتهم مش أكتر.. هي مش خناقة".

من ناحية أخرى، شاركت أيتن عامر في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدى، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل.‎