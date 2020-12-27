"شجعوهم بدل ما تكسروهم".. أحمد حلمي يدعم لاعبات المنتخب بعد تعرضهن للتنمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

حرص النجم أحمد حلمي، على تقديم الدعم للمنتخب الوطني للكرة النسائية، وذلك بعد تعرض اللاعبات للتنمر بعد مباراة مصر ولبنان والتي انتهت بالفوز بثلاثية.

ونشر حلمي، صورة للاعبات المنتخب المصري عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "دول فريق البنات المصري لكرة القدم.. من كام يوم قريت كلام فيه تنمر عليهم.. الكلام جايز يضايق.. بس أنا متأكد أنه ممكن يضايق المحبطين وأصحاب النفوس الضعيفة أو اللي معندهومش ثقة في نفسهم.. بس البنات دول لا محبطين ولا نفوسهم ضعيفة ومعندهمش غير ثقتهم في نفسهم اللي بتخليهم يبتدوا الحياة وكلهم أمل وحلم في أنهم يحققوا فوز أو نصر لفريقهم أو لبلدهم".

أضاف: "شجعوهم وقوهم لأنكوا مش هتعرفوا لا تكسروهم ولا تكرهوهم في الحياة لأنهم فاهمين المعنى الحقيقي للحياة واحترام الآخر أكتر من أي حد اتريق أو تنمر عليهم، شجعوهم بدل ما تكسروهم".

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" (2019) تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، انتصار، عبدالرحمن أبو زهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، ومحمود الليثي.